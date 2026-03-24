Собянин сообщил о планах создания дороги между ТТК и Ленинградским проспектом

На севере Москвы появится дорога, которая соединит Третье транспортное кольцо (ТТК) и Ленинградский проспект, сообщил Сергей Собянин в мессенджер MAX.

Мэр отметил, что благодаря этому проекту у водителей появится дополнительный маршрут. Кроме того, уменьшится перепробег при проезде по внутренней стороне ТТК в направлении улицы Нижней Масловки.

Градоначальник добавил, что новая дорога будет проложена от развязки на ТТК вдоль Смоленского направления Московской железной дороги мимо Центрального Московского ипподрома до Ленинградского проспекта.

Ранее Собянин рассказывал, что дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет построена в 2026 году. В настоящее время проложен пятый, завершающий участок трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Его открытие улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово.

