Mirror: экс-полицейский притворился девушкой и изнасиловал ребенка в Британии

24 марта, 15:38

Происшествия
Экс-полицейский притворился девушкой и изнасиловал ребенка в Британии

Фото: depositphotos/doomu

В Великобритании бывшего сотрудника полиции приговорили к 24 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mirror.

По данным СМИ, Джеймс Бабб, который идентифицирует себя как женщина по имени Гвен Сэмюэлс (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), знакомился с жертвами в Сети, выдавая себя за 16-летнюю девушку. Он завоевывал их доверие в переписке, а при встрече подвергал насилию.

Первой пострадавшей оказалась 12-летняя девочка, с которой экс-полицейский познакомился в чат-рулетке. Спустя несколько месяцев он встретился с ней на христианском фестивале. Позднее он стал систематически избивать ее и насиловать.

Затем Бабб надругался над 18-летней девушкой. Их отношения продолжались несколько лет и сопровождались принуждением к половому акту.

Суд признал подсудимого виновным по нескольким эпизодам, совершенным в период с 2018 по 2024 год. Бабб также получил пожизненный запрет на контакты с молодыми женщинами.

Ранее в Британии вынесли приговор врачу, который "лечил" пациентку сексом. Женщина обратилась к нему после рекламы, в которой тот представился "терапевтом по частному телу и энергетике". Он заявлял, что для избавления от депрессии и физической боли якобы необходим контакт "кожа к коже".

Читайте также


Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

