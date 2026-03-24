В Великобритании бывшего сотрудника полиции приговорили к 24 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mirror.

По данным СМИ, Джеймс Бабб, который идентифицирует себя как женщина по имени Гвен Сэмюэлс (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), знакомился с жертвами в Сети, выдавая себя за 16-летнюю девушку. Он завоевывал их доверие в переписке, а при встрече подвергал насилию.

Первой пострадавшей оказалась 12-летняя девочка, с которой экс-полицейский познакомился в чат-рулетке. Спустя несколько месяцев он встретился с ней на христианском фестивале. Позднее он стал систематически избивать ее и насиловать.

Затем Бабб надругался над 18-летней девушкой. Их отношения продолжались несколько лет и сопровождались принуждением к половому акту.

Суд признал подсудимого виновным по нескольким эпизодам, совершенным в период с 2018 по 2024 год. Бабб также получил пожизненный запрет на контакты с молодыми женщинами.

