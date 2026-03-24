24 марта, 14:46

Общество

Подмосковные врачи удалили женщине опухоль на лбу с кожным салом и волосами

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Истринской больницы спасли женщину с крупной опухолью на лбу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Женщина, поступив в медучреждение, объяснила, что крупное образование на лбу мешает ей причесываться и носить головные уборы. В результате ей под наркозом сделали операцию, в ходе которой была полностью удалена опухоль объемом 176 миллилитров.

При этом во время удаления крупного образования медики не повредили капсулу, внутри которой находилось кожное сало и пучок волос. По словам врача-нейрохирурга Николая Карпова, данная опухоль является тератомой.

"Это доброкачественное новообразование эмбрионального генеза. Такие опухоли являются очень редкими", – уточнил Карпов.

После была сделана кожная пластика, которая устранила дефект от удаления опухоли. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из медучреждения.

Ранее врачи Морозовской детской больницы спасли 12-летнего пациента с болезнью Моя-Моя. При таком заболевании сосуды головного мозга постепенно сужаются, что приводит к ухудшению кровообращения и повышению риска возникновения ишемического инсульта.

Врачи приняли решение провести реваскуляризирующую операцию. Они создали обходные пути для кровотока, чтобы защитить мозг. Все прошло успешно.

