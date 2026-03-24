Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 14:34

Общество

Верховный суд РФ обязал рассмотреть иск россиянина к Финляндии о выкупе дома

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России постановил рассмотреть по существу иск супружеской пары Александра и Елены Цветковых из Санкт-Петербурга о выкупе властями Финляндии их дома и земельного участка. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за запрета на въезд в страну семья лишена возможности пользоваться своей собственностью. Супруги также требовали выплатить компенсацию морального вреда.

В 2017 году супруги приобрели за 180 тысяч евро участок площадью 1,284 гектара и находящийся на нем дом в финском городе Китеэ. Они свободно пользовались своей недвижимостью до 2023 года. Однако после того, как правительством Финляндии были введены ограничения на въезд в страну граждан России по шенгенской визе, в отношении Цветковой вынесли административные решения об обязанности покинуть территорию страны.

Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, могут въезжать в страну при наличии доказательств того, что их визит необходим для поддержания объекта в должном состоянии.

В связи с этим Цветковы подали иск к Финляндии в лице Государственного совета, требуя обязать его выкупить принадлежащее им имущество. Иск был подан в российский суд в связи с невозможностью обратиться в суд Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии допускают возможность ретроспективного пересмотра сделок с недвижимостью граждан стран, которые не входят в Евросоюз и Европейскую экономическую зону. В зоне риска окажутся в том числе сделки россиян, которые были совершены в последние 20 лет. Финское правительство считает такое решение целесообразным с точки зрения нацбезопасности.

судыобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика