В Южной Корее рассказали о переходе стран Ближнего Востока на корейские ПВО

Страны Ближнего Востока начали массово переходить на корейские системы противовоздушной обороны (ПВО) "Чхонгун-2" на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил глава министерства экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль, передает RT.

"Ближневосточные страны выстраиваются в очередь, чтобы купить южнокорейские ракеты", – сказал он в беседе с агентством Bloomberg.

При этом Чхоль не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

По данным СМИ, Белый дом хочет объявить об окончании войны с Ираном 9 апреля. Это необходимо, чтобы американский президент Дональд Трамп мог приехать в израильский День независимости и получить Премию Израиля.