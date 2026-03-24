24 марта, 10:58

WSJ: Саудовская Аравия близка к вступлению в конфликт против Ирана

Саудовская Аравия близка к вступлению в войну с Ираном – СМИ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к тому, чтобы принять решение о вступлении страны в войну против Ирана. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которой поступила информация от собственных источников.

Журналисты подчеркнули, что вступление Саудовской Аравии в войну с Ираном является лишь вопросом времени.

Ранее глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи министров 12 арабских и исламских государств в Эр-Рияде предупредил, что страна готова ответить эскалацией на любое обострение напряженности со стороны Ирана. По его словам, Тегеран использует шантаж для достижения своих политических целей.

Министр добавил, что власти Ирана приносят извинения, однако делают это лишь для того, чтобы шантажировать страны. Вместе с тем глава МИД Саудовской Аравии заявил, что остатки доверия к Исламской Республике полностью подорваны, а сам Тегеран не верит в диалог со своими соседями.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

