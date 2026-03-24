Форма поиска по сайту

24 марта, 13:54

Общество

Снег растает в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег полностью сойдет в Москве до конца текущей недели, 29 марта. Об этом радио КП заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Влага от таяния снега останется в почве. И это очень хорошо, потому что увлажненная почва с весны – это залог хорошего урожая. Настолько устойчивый атмосферный процесс, что еще дней на 10 хватит и солнца, и тепла. Если бы такое было летом, мы бы уже начали бояться засухи", – сказал синоптик.

При этом характер погоды останется неизменным до конца недели, отметила в разговоре с RT главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем температура будет повышаться. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров в столице будут опускаться до минус 2 градусов, а по области – до минус 4 градусов.

Вместе с тем в пятницу, 27-го числа, воздух в столице прогреется до 15 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

"В воскресенье (29 марта. – Прим. ред.) самый теплый день – до 15–17 градусов", – добавила специалист.

Позднякова также обратила внимание, что температура в Москве приближается к климатическому рекорду. В частности, максимальный показатель для 28-го числа был зафиксирован в 2020 году, составив 17,4 градуса тепла.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец пояснил, что рекордное тепло придет в город благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион". Погода, ожидающаяся в выходные, соответствует климатической норме мая.

Спасатели призвали жителей столичного региона подготовиться к половодью

обществопогодагород

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

