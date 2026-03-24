Снег растает в Москве до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег полностью сойдет в Москве до конца текущей недели, 29 марта. Об этом радио КП заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Влага от таяния снега останется в почве. И это очень хорошо, потому что увлажненная почва с весны – это залог хорошего урожая. Настолько устойчивый атмосферный процесс, что еще дней на 10 хватит и солнца, и тепла. Если бы такое было летом, мы бы уже начали бояться засухи", – сказал синоптик.

При этом характер погоды останется неизменным до конца недели, отметила в разговоре с RT главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем температура будет повышаться. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров в столице будут опускаться до минус 2 градусов, а по области – до минус 4 градусов.

Вместе с тем в пятницу, 27-го числа, воздух в столице прогреется до 15 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

"В воскресенье (29 марта. – Прим. ред.) самый теплый день – до 15–17 градусов", – добавила специалист.

Позднякова также обратила внимание, что температура в Москве приближается к климатическому рекорду. В частности, максимальный показатель для 28-го числа был зафиксирован в 2020 году, составив 17,4 градуса тепла.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец пояснил, что рекордное тепло придет в город благодаря влиянию антициклона, для которого характерна погода "миллион на миллион". Погода, ожидающаяся в выходные, соответствует климатической норме мая.