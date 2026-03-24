World Athletics сняла с ВФЛА связанные с допингом санкции

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Совет World Athletics снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все ограничения, которые были введены в связи с допингом. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Министр указал, что ВФЛА выполнила все требования трехлетнего "карантина", предусмотренные программой специальных условий. В частности, были внедрены новые стандарты управления, скорректирована антидопинговая работа, обновлены региональные структуры.

По словам Дегтярева, подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты наблюдали прогресс в течение всего периода. В результате они сообщили о полном соответствии организации требованиям и превышении заданных нормативов.

Глава Минспорта РФ добавил, что под руководством зампреда Олимпийского комитета России (ОКР), председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие. В частности, была укреплена управленческая модель, повышена прозрачность и финансовая стабильность организации, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля.

ВФЛА исключили из состава WA в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом в российской легкой атлетике. В 2023-м World Athletics восстановила членство национальной федерации в организации.

ВФЛА также выплатила World Athletics штраф в размере 6,31 миллиона долларов за причастность экс-руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, связанного с допинговым скандалом.

