В ОКР заявили, что глава World Athletics ведет русофобскую политику

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу ведет последовательную русофобскую политику с момента своего первого избрания на этот пост. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я считаю, что господин Коу ведет последовательную русофобскую политику со времени первого избрания на пост президента World Athletics", – цитирует его ТАСС.

По словам Позднякова, поведение Коу остается неизменным. Меняются только его мотивы и факторы, которыми он пытается прикрыть русофобию.

Глава ОКР обратил внимание, что подобное поведение не присуще олимпийской семье, идеалами для которой всегда были дружба, взаимное уважение и стремление к совершенству.

Коу ранее заявил, что легкоатлеты из России, вероятно, не примут участие в Олимпиаде 2024 года в Париже. Он также отметил, что будет удивлен, если совет изменит подобное решение. Оно, по его словам, было принято для целостности соревнований.

