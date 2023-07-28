Глава ОКР заявил, что МОК начал действовать в интересах спортсменов Украины

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Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) стало действовать в интересах украинских спортсменов. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее после завершения финала чемпионата мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой, направив в ее сторону саблю. В результате Международная федерация фехтования (FIE) исключила украинскую саблистку из чемпионата мира, а Смирнову не допустили к участию в следующем раунде.

На фоне произошедшего в пресс-службе МОК призвали мировое сообщество проявить к украинским спортсменам больше чуткости.

"Сейчас нам невольно, но наглядно показали то отношение, с которым предстоит столкнуться абсолютно любому россиянину на международных соревнованиях после всех отсевов по национальному признаку", – написал Поздняков, комментируя ситуацию.

По словам главы ОКР, подобные заявления МОК свидетельствуют о его переходе на сторону украинских спортсменов. Олимпизм, обратил внимание он, делают инструментом, который управляется извне в интересах геополитического заказа.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что МОК стал структурой, где процветают геронтократия и монополия избранных наций. Он заявил, что РФ не будет изолирована от мирового спорта. Политик выразил уверенность в том, что Россия сможет дать достойный ответ на действия "мирового спортивного лобби".



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