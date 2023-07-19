Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований

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Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований. Условием является нейтральный статус, сообщается на сайте FIG.

"Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами", – отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года будет принято не раньше сентября. Глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге предположил, что решение об этом могут вынести в конце летнего сезона.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК).

В список не вошли Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии. Также комитет не пригласил на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, отстраненный еще в сентябре 2022 года.

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