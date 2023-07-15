Правительство РФ лишило Минспорт полномочий при установлении антидопинговых прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/МаксимДенисов

Правительство России одобрило лишение министерства спорта РФ полномочий при утверждении общероссийских антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что проект постановления признает утратившим силу положение, согласно которому Минспорт России наделяется полномочиями при утверждении общероссийских антидопинговых правил.

Ранее МОК сообщил, что 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). В список не вошли Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии. Также комитет не пригласит на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, отстраненный еще в сентябре 2022 года.

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