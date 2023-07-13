МОК не пригласит РФ к участию в Олимпийских играх 2024 года в установленную дату

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Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля, сообщает пресс-служба МОК.

"Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК), Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в это число", – отмечается в сообщении.

По данным комитета, данное решение приняли из-за санкций, которые были введены в отношении спорта РФ и Белоруссии в связи с украинским конфликтом.

Кроме того, комитет не пригласит на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, отстраненный еще в сентябре 2022 года.

МОК традиционно выдает приглашения для участия в Олимпиадах за год до начала Игр. Олимпиада 2024 года пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

В мае 2023 года президент МОК Томас Бах сообщил, что хотел бы видеть на Олимпийских играх представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации.

По его словам, у комитета существуют рекомендации, которые должны соблюдать спортсмены, чтобы быть допущенными до соревнований. Тогда он выразил надежду, что большее количество федераций соблюдут рекомендации МОК.

В январе этого года на сайте МОК появилось сообщение, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в мировых состязаниях.

Так, к соревнованиям будут допущены те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине. Атлеты также должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.