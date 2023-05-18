МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех стран

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что хотел бы видеть на Олимпийских играх представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят. Надеюсь, что большее количество федераций будут соблюдать наши рекомендации", – заявил он.

Бах сообщил, что в этом году его поддержал президент Болгарии Румен Радев, который также выразил желание, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов, входящих в состав МОК, могли участвовать в Олимпийских играх.

В январе этого года МОК сообщил, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в мировых состязаниях. Так, к соревнованиям будут допущены те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине.

Атлеты также должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.