06:50Спорт
МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей олимпийских комитетов всех стран
Фото: depositphotos/HeyingPhoto
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что хотел бы видеть на Олимпийских играх представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации. Об этом сообщает РИА Новости.
"Рекомендация МОК заключается в том, что спортсмены всех стран должны быть допущены к участию в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят. Надеюсь, что большее количество федераций будут соблюдать наши рекомендации", – заявил он.
Бах сообщил, что в этом году его поддержал президент Болгарии Румен Радев, который также выразил желание, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов, входящих в состав МОК, могли участвовать в Олимпийских играх.
В январе этого года МОК сообщил, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в мировых состязаниях. Так, к соревнованиям будут допущены те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине.
Атлеты также должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.
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