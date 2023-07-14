Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы своих спортсменов

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Россия продолжит отстаивать интересы своих спортсменов, они должны выступать на международных соревнованиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал несправедливой позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который не планирует в этом месяце приглашать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

По его словам, Кремль категорически против политизации спорта. Он пообещал, что Москва продолжит работать со всеми, включая МОК, чтобы отстаивать права российских спортсменов.

Ранее МОК сообщил, что 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). В список не вошли Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии. Также комитет не пригласит на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, отстраненный еще в сентябре 2022 года.

В январе МОК уточнил, что спортсмены из РФ смогут участвовать в мировых состязаниях при соблюдении ряда условий. Так, к соревнованиям будут допущены те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине. Атлеты также должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.

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