Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 могут огласить в сентябре

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Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года будет принято не раньше сентября. Об этом сообщил глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге.

"Я понял от Международного олимпийского комитета, что это решение будет принято не раньше сентября 2023 года", – цитирует его Inside the Games.

Эстанге предположил, что решение об этом могут вынести в конце летнего сезона.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). В список не вошли Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии. Также комитет не пригласит на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, отстраненный еще в сентябре 2022 года.

В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя подобное решение, заявил, что оно было принято без учета квалификационных соревнований. Он заявил, что "в олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение".



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