16:07Спорт
Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 могут огласить в сентябре
Фото: depositphotos/Lazyllama
Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года будет принято не раньше сентября. Об этом сообщил глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге.
"Я понял от Международного олимпийского комитета, что это решение будет принято не раньше сентября 2023 года", – цитирует его Inside the Games.
Эстанге предположил, что решение об этом могут вынести в конце летнего сезона.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). В список не вошли Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии. Также комитет не пригласит на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, отстраненный еще в сентябре 2022 года.
В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя подобное решение, заявил, что оно было принято без учета квалификационных соревнований. Он заявил, что "в олимпийской семье должны быть семейные принципы и их уважение".
Поздняков заявил, что МОК следует поторопиться и исправить ситуацию с допуском россиян
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