ВФЛА выплатила World Athletics долг в размере 6,31 млн долларов

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере 6,31 миллиона долларов за причастность экс-руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Об этом сообщил президент ВФЛА Евгений Юрченко.
"Сегодня ВФЛА в полном объеме оплатила в пользу World Athletics денежные средства в размере 6,3 миллиона долларов США, из которых 5 миллионов – штраф и 1,3 миллиона – компенсация затрат, – сказал Юрченко ТАСС.
В ноябре 2015 года федерацию лишили членства в World Athletics в связи с нарушениями антидопингового законодательства. В марте 2020 года ВФЛА была оштрафована на 10 миллионов долларов за данные нарушения.
Глава министерства спорта России Олег Матицын заявил, что наложенная денежная санкция будет ликвидирована до 15 августа.
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