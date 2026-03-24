Сертификат на такси для поездок пенсионеров к врачу могут ввести в России

Программа "Такси к врачу 70+", предполагающая выдачу гражданам старше 70 лет специального сертификата для поездок в медучреждения, может появится в России, передает RT.

Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Свое обращение он направил на имя зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой. В письме политик указал на существующую проблему среди пожилого населения, которому сложно не столько записаться к врачу, сколько попасть на прием.

"Особенно остро эта проблема проявляется у людей старше 70 лет: ограниченная мобильность, отсутствие личного транспорта, сложности с общественным транспортом и зависимость от помощи родственников нередко приводят к пропуску визитов и запоздалому обращению за медицинской помощью", – пояснил он.

В связи с этим Чернышов счел целесообразным запустить программу, позволяющую старшему поколению заказывать такси с помощью специального транспортного сертификата. Документ будет представлять собой уникальный номер, который пенсионер сможет использовать для заказа соответствующего транспорта через мобильные приложения или по телефону.

При этом предусматривается ограниченное количество таких поездок в месяц. По уточнению вице-спикера, каждое перемещение будет автоматически учитываться как льготное, если маршрут пролегает от места жительства до поликлиники и обратно.

Ранее лечащим врачам разрешили удаленно оценивать состояние пациентов и закрывать им больничные через мессенджер МАХ. Медработники могут использовать телемедицинские технологии с помощью национального мессенджера для оценки состояния здоровья пациента, включая экспертизу временной нетрудоспособности.

Отмечалось, что закрытие больничных листов через телемедицину возможно в том числе при оформлении листка по уходу за больным членом семьи, а также в случае карантина и угрозы распространения опасных для окружающих заболеваний.