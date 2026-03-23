Новости

Новости

23 марта, 11:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал о сервисе информирования родственников пациентов в реанимации

Свыше 300 тысяч сообщений было отправлено в цифровом сервисе информирования родственников пациентов в реанимации с момента его запуска 2 года назад. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Сервис автоматически уведомляет человека о том, что его близкий поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии. Номер телефона при этом должен быть указан при подписании согласия на медицинское вмешательство.

Чтобы получать СМС о состоянии пациента его близким необходимо лично обратиться к лечащему врачу реанимационного отделения и подтвердить степень родства. Сообщения будут приходить ежедневно до перевода больного в другое отделение или выписки.

Данные о состоянии пациентов в реанимации собираются в электронном виде автоматически. Это позволяет врачам видеть всю информацию на планшете, контролировать эффективность лечения и оперативно вносить коррективы.

Ранее Собянин заявил, что объем высокотехнологичного лечения в Москве увеличился за последние 5 лет почти на 50%. По словам мэра, мегаполис значительно продвинулся во внедрении современных методов лечения в стационарах благодаря комплексной работе, включая ускоренное внедрение инноваций в клиническую практику и поддержку отечественных производителей.

В частности, на сегодняшний день высокотехнологичные методы доступны в более чем 30 больницах по 20 направлениям. Причем инновационную медпомощь, включая таргетную терапию, могут получить как взрослые, так и дети.

мэр Москвымедицинатехнологиигород

