WA восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом сообщил президент World Athletics Себастьян Коу.

ВФЛА исключили из состава WA в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом в российской легкой атлетике.

"Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения", – приводит слова Коу РИА Новости.

При этом спортсмены из РФ не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой WA. Это обусловлено тем, что в марте 2022 года совет организации решил запретить российским и белорусским атлетам принимать участие в сезоне указанного года на чемпионатах мира, европейском первенстве в Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. Запрет был обусловлен проведением РФ спецоперации на Украине.

В ноябре решение организации было продлено до особого распоряжения. Однако, уточнил Коу, в течение нескольких недель организация может рассмотреть условия, на которых отстранение атлетов из РФ и Белоруссии может быть отменено.

"В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено", – заявил Коу.

До этого Великобритания обратилась к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы тот не допустил к участию в соревнованиях в 2024 году россиян и белорусов. Власти Лондона уверены, что РФ и Белоруссия будут использовать игры якобы для продвижения пропагандистких идей.

Против участия РФ и Белоруссии в ОИ-2024 ранее проголосовали 35 стран. При этом в самом МОК идею не поддержали и призвали государства вспомнить о правах человека.



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