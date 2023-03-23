Матыцин надеется, что на ОИ-2024 россияне выступят под флагом РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что уже на ближайших Олимпийских играх российские атлеты смогут выступать под флагом РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Флаг у нас всегда российский. У нас другого флага нет. <...> Сделаем максимально возможное и необходимое для того, чтобы это (выступление под российским флагом. – Прим. ред.) случилось", – сказал министр.

Он отметил, что сегодня некоторые страны оказывают давление на Международный олимпийский комитет, что ставит под угрозу принципы спортивного движения. Задача России состоит в том, чтобы эти принципы защитить, подытожил Матыцин.

Ранее газета The Guardian писала, что власти Великобритании обратились к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр, призывая их оказать давление на МОК, чтобы российских и белорусских спортсменов не допустили на летние игры в Париже. В соответствующем письме указывается на тесную связь между спортом и политикой, в связи с чем якобы Москва и Белоруссия могут использовать Олимпиаду в целях пропаганды.



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