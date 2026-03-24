Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
24 марта, 12:40

Политика

Песков заявил, что Иран был открыт для переговоров с США до начала их ударов

Фото: kremlin.ru

Иран был открыт к продолжению переговоров с США вплоть до начала американо-израильских ударов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Тегеран не только подтверждал открытость к переговорам на деле, но и успешно их проводил.

"Вот что нам известно – и что известно всему миру", – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Он также отметил, что Москва фиксирует противоречивые заявления относительно ситуации вокруг Ирана.

"И как там с этим обстоят дела на самом деле, мы не знаем", – добавил Песков, подчеркнув, что Россия чрезвычайно негативно восприняла бы расширение зоны эскалации конфликта на Каспийский регион.

Ранее он указывал на то, что убийства иранского руководства США и Израилем в дальнейшем будут иметь очень глубокие последствия. Песков также выразил надежду, что подобное не станет нормой.

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, 28 февраля. В ответ Исламская Республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

23 марта глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским объектам на пять дней, объяснив решение успешными переговорами между двумя сторонами. В ходе последних, по его словам, Исламская Республика продемонстрировала "серьезный настрой", согласившись отказаться от ядерного оружия.

При этом, по данным СМИ, Иран приготовил для Трампа "несколько сюрпризов". Журналисты отмечали, что американскому лидеру "стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей", а также смотреть только на "небо, биржевые залы и цены на нефть".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьполитиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика