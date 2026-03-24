24 марта, 12:15

Город

В Москве построят 10 новых медицинских учреждений

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В восьми округах Москвы построят 10 новых медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба столичного градкомплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

По словам вице-мэра, объекты общей площадью более 178 тысяч квадратных метров будут возведены за счет средств городского бюджета. Среди новых учреждений – поликлиники для взрослых и детей, Центр детской нейрореабилитации и ортопедии, подстанции скорой помощи, а также различные вспомогательные сооружения.

Ефимов уточнил, что новыми медорганизациями смогут воспользоваться жители Головинского района, Сокольников, Новогиреева, Котловки, Тропарева-Никулина, Текстильщиков, Воронова, Покровского-Стрешнева, Перова и других.

В частности, в Головинском районе на Онежской улице появится поликлиника на 750 человек. В здании площадью свыше 4,6 тысячи "квадратов" разместятся кабинеты врачей, зоны для пациентов с ОРВИ, пункт приема анализов и вакцинации, а также аптека. Медучреждение расположится около станции МЦК Коптево.

В Текстильщиках построят новый корпус ГКБ имени Демихова, где будут работать специалисты разных профилей. Площадь объекта составит более 100 тысяч "квадратов".

Кроме того, в Сокольниках обновят корпус детской больницы святого Владимира. В ней обустроят Центр нейрореабилитации и ортопедии площадью порядка 16 тысяч "квадратов".

Ранее в московских поликлиниках запустили проект "Умная госпитализация". Он поспособствовал сокращению сроков от получения направления до госпитализации в 1,5 раза. Столичные власти непрерывно работают над развитием городской медицины, делая ее более удобной, указала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

медицинагород

