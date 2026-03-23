Восемь электросудов проекта "Москва 1.0" планируют спустить на воду в этом году

8 электросудов проекта "Москва 1.0" планируют спустить на воду в 2026 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Речной транспорт, аналога которому нет во всем мире, выйдет на регулярные маршруты и создаст новый уровень комфорта поездок, как поручил Сергей Собянин", – цитирует портал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Производить и обслуживать суда будет Московская верфь, которую открыли в районе Нагатинский Затон. Она стала самым современным предприятием по производству электросудов в стране. На данный момент там собирают уже 4 таких судна.

Также там будут выпускать безэкипажные катера для патрулирования Москвы-реки и электросуда для прогулочных маршрутов. Планируется собрать и гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", которое будет курсировать по одноименному маршруту. Строить его начнут в 2027 году.

Специалисты собирают блоки корпусов, после чего переходят к следующим этапам, которые включают затяжку кабелей, укладку изоляции в отсеках, установку щитового оборудования, прокладку трубопроводов, монтаж тяговых аккумуляторных батарей, работы над системой пропульсивного комплекса, благодаря которому судно движется.

После этого обустраиваются технические помещения, выполняются работы над интерьером и капитанским мостиком.

Электросуда будут собирать с батареями повышенной емкости и энергосберегающими двигателями, что сделает их экологичными и увеличит продолжительность хода без подзарядки.

Ежегодно на верфи будут производить порядка 40 судов не только для Москвы, но и для других российских регионов. Столица при этом будет центром применения электротранспорта.

На предприятии специалисты выполняют работы по резке металла, сварке и сборке корпусов, а также спускают суда на воду. Комплектующие поставляют из разных регионов.

При этом на производстве используются современные технологии, оно не создает шума и очищает отработанную воду. Кроме того, дополнительная энергия поступает благодаря солнечным батареям.

В 2026 году в столице также запустят четвертый регулярный маршрут речного электротранспорта "Лужники" – "Киевский". Ожидается и продление третьего маршрута "Новоспасский" – "ЗИЛ" до причала "Красные холмы".