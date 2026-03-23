23 марта, 13:09

Транспорт

Восемь электросудов проекта "Москва 1.0" планируют спустить на воду в этом году

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

8 электросудов проекта "Москва 1.0" планируют спустить на воду в 2026 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Речной транспорт, аналога которому нет во всем мире, выйдет на регулярные маршруты и создаст новый уровень комфорта поездок, как поручил Сергей Собянин", – цитирует портал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Производить и обслуживать суда будет Московская верфь, которую открыли в районе Нагатинский Затон. Она стала самым современным предприятием по производству электросудов в стране. На данный момент там собирают уже 4 таких судна.

Также там будут выпускать безэкипажные катера для патрулирования Москвы-реки и электросуда для прогулочных маршрутов. Планируется собрать и гибридное круизное судно "Московское золотое кольцо", которое будет курсировать по одноименному маршруту. Строить его начнут в 2027 году.

Специалисты собирают блоки корпусов, после чего переходят к следующим этапам, которые включают затяжку кабелей, укладку изоляции в отсеках, установку щитового оборудования, прокладку трубопроводов, монтаж тяговых аккумуляторных батарей, работы над системой пропульсивного комплекса, благодаря которому судно движется.

После этого обустраиваются технические помещения, выполняются работы над интерьером и капитанским мостиком.

Электросуда будут собирать с батареями повышенной емкости и энергосберегающими двигателями, что сделает их экологичными и увеличит продолжительность хода без подзарядки.

Ежегодно на верфи будут производить порядка 40 судов не только для Москвы, но и для других российских регионов. Столица при этом будет центром применения электротранспорта.

На предприятии специалисты выполняют работы по резке металла, сварке и сборке корпусов, а также спускают суда на воду. Комплектующие поставляют из разных регионов.

При этом на производстве используются современные технологии, оно не создает шума и очищает отработанную воду. Кроме того, дополнительная энергия поступает благодаря солнечным батареям.

В 2026 году в столице также запустят четвертый регулярный маршрут речного электротранспорта "Лужники" – "Киевский". Ожидается и продление третьего маршрута "Новоспасский" – "ЗИЛ" до причала "Красные холмы".

Плавучий причал "Лужники" сможет вмещать до 80 пассажиров

Читайте также


транспортгород

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

