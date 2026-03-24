Движение на ранее перекрытых улицах столицы возобновлено

Движение на ранее перекрытых улицах Москвы возобновлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водители вновь могут проехать по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной. Беспрепятственный проезд также восстановлен на внутренней стороне Садового кольца около Новинского бульвара и его внешней стороне вблизи Сухаревской площади.

Помимо этого, ограничения сняты с участка в районе дома 127 по проспекту Мира, со съезда с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе, а также на Коровинском шоссе в направлении центра рядом со станцией метро "Селигерская".

Тем не менее перекрытия могут быть вновь введены во вторник, 24 марта, в центральной части мегаполиса. Дептранс предупреждал автомобилистов о необходимости заранее строить маршруты и закладывать дополнительное время на дорогу.

Москвичей и гостей столицы также призвали по возможности пересесть на метро.