24 марта, 11:40
Голкипер СКА Павел Мойсевич подписал трехлетний контракт с "Вегасом"
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Голкипер петербургского хоккейного клуба СКА-ВМФ Павел Мойсевич подписал трехлетний контракт с "Вегас Голден Найтс". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу команды из Невады.
Хоккеист, который представляет белорусскую сборную, был выбран американской командой в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2024 году.
В этом сезоне 21-летний игрок принял участие в 10 матчах Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). На данный момент его коэффициент пропущенных шайб не превышает показателя в 2,41, а процент отраженных бросков – 0,917.
За последние три сезона вратарь принял участие в 31 матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где его средний коэффициент пропущенных шайб не превышал 2,45, а процент отраженных бросков – 0,912.
При этом процент отраженных Мойсевичем бросков в сезоне 2023/24, который составил 0,942, является самым высоким за сезон в КХЛ для голкиперов моложе 20 лет.
Ранее российский нападающий Кирилл Капризов подписал контракт с "Миннесотой". Соглашение с игроком рассчитано на 8 лет, а его среднегодовая зарплата составит 17 миллионов долларов. Такая сумма является рекордом лиги. Спортсмен дебютировал в НХЛ в январе 2021 года.
