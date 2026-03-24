Собянин рассказал о новом методе сборки тоннелепроходческих комплексов

Столичные метростроители разработали уникальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Работы на участке между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии (метро. – Прим. ред.) стали для наших инженеров задачей повышенной сложности. Тоннели пришлось прокладывать в весьма стесненных условиях", – поделился мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что для комфортной сборки щита протяженность котлована должна превышать 100 метров. Однако в данном случае габариты составляли 30 на 25 метров.

Для работ общую длину щита "Ольга" в левом перегонном тоннеле сократили с 106 до 70 метров. Саму машину также разделили на части, которые поэтапно опускали в котлован. Внутри площадки комплекс продвигался не линейно, а вдоль стенок.

"Еще более сложная задача стояла при подготовке щита "Татьяна", который будет строить правый перегонный тоннель. Пространство для него сократилось из-за уже работающих систем "Ольги", – добавил глава города.

Для решения этой ситуации инженеры придумали способ сборки машины с использованием системы конвейеров, собирающих породу в компактный накопитель. Грунт будут поднимать на поверхность при помощи грейфера.

Станция "Сосенки" появится на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032 рядом с одноименной деревней. Завершить ее строительство планируют в 2029 году.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческие механизированные комплексы "Натали" и "Виктория", закончившие проходку перегона между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща", создали свыше 15 километров тоннелей.

До выполнения последней проходки щиты проложили однопутные перегоны между станциями "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Комплекс "Натали" проложил более 6,3 километра тоннелей. В свою очередь, щит "Виктория" проложил 9,1 километра тоннелей.

