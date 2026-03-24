Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь вышел из колонии

Экс-замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за хищение более 900 миллионов рублей, освободили из колонии. Об этом РИА Новости сообщил адвокат бывшего чиновника Михаил Шолохов.

Митволь вышел на свободу по окончанию срока наказания. За время нахождения в месте лишения свободы он неоднократно просил о смягчении, условно-досрочном освобождении и помиловании, которые были отклонены, напомнил Шолохов.

Адвокат также рассказал, что после освобождения Митволь в первую очередь встретился с 88-летней матерью.

Митволь был арестован в июне 2022 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере, его обвинили в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Вину он признал.

В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал его виновным и назначил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с экс-чиновника 952 миллиона рублей по гражданским искам по данному делу и наложил арест на его имущество.

В сентябре 2025 года Митволь подал прошение о помиловании, но администрация президента его отклонила. В ноябре того же года защита просила заменить экс-чиновнику неотбытую часть наказания более мягким, но суд первой инстанции отказался удовлетворить это ходатайство.

