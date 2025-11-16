Суд отказался смягчить наказание экс-замруководителя Росприроднадзора Митволю

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Московский областной суд отказался смягчить приговор экс-замруководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, осужденному за хищение более 900 миллионов рублей, сказано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Защита просила заменить экс-чиновнику неотбытую часть наказания более мягким, но суд первой инстанции отказался удовлетворить это ходатайство. По мнению адвоката, Митволь не нарушал порядок отбывания наказания, не привлекался к дисциплинарной ответственности и не имел дисциплинарных взысканий. Кроме того, он имел одно поощрение, раскаялся и работает в колонии, частично возмещая вред из своей зарплаты.

Однако прокурор не поддержал ходатайство. Судом было установлено, что по делу имеется гражданский иск, согласно исполнительному листу размер задолженности составляет 951,39 миллиона рублей. Из них выплачено 2,1 миллиона рублей как осужденным, так и его родственниками.

В документе также указано, что характеристика на Митволя содержит выводы о нецелесообразности условно-досрочного освобождения. Помимо этого, цели наказания, предусмотренные статьей "Понятие и цели наказания" уголовного кодекса не достигнуты.

"Предприняты незначительные меры по возмещению вреда, причиненного преступлением, что не противоречит выводам характеристик, которые были исследованы судом первой инстанции", – заключили в суде.

Митволь был арестован в июне 2022 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере, его обвинили в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Свою вину он признал.

В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал его виновным и назначил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с экс-чиновника 952 миллиона рублей по гражданским искам по данному делу, а на его имущество наложили арест.

В сентябре 2025 года Митволь подал прошение о помиловании, но администрация президента отклонила его.

