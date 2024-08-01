В Красноярске осуждены вымогавшие у Митволя 100 млн рублей мужчины

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Железнодорожный районный суд Красноярска назначил Владимиру Бурцеву и Андрею Капелину 3,6 года лишения свободы за вымогательство 100 миллионов рублей у председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ" Олега Митволя по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Следствие по делу Митволя было завершено в мае 2023 года. В июне красноярский суд арестовал мужчину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, обвинив его в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Экс-замглавы Росприроднадзора свою вину признал.

После этого местные жители Красноярска обратились к Митволю, пообещав добиться более "мягкого" приговора по его делу за 100 миллионов рублей. Однако их задержали за вымогательство средств, а затем на них завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В результате в сентябре 2023 года суд в Красноярске признал Митволя виновным в мошенничестве и назначил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с экс-чиновника 952 миллиона рублей по гражданским искам по данному делу, а на его имущество наложили арест.

