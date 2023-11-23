Дело осужденного на 4,5 года Митволя вернули в суд первой инстанции

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Красноярский краевой суд отправил дело бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя в суд первой инстанции уже после вынесенного приговора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Теперь, как сообщили в пресс-службе, осужденный сможет ознакомиться с материалами дела на законных основаниях. До этого сам Митволь и его адвокаты в ходатайстве заявили, что времени, которое выделил суд для ознакомления с делом, было недостаточно.

В прокуратуре региона добавили, что приговор в законную силу еще не вступил.

Адвокат Митволя Михаил Шолохов не стал комментировать направление дела в суд первой инстанции, добавив, что вопрос по изменению меры пресечения не поднимался.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска признал Митволя виновным в мошенничестве и назначил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с экс-чиновника 952 миллиона рублей по гражданским искам по данному делу, а на его имущество наложили арест.

В июне прошлого года красноярский суд заключил Олега Митволя под стражу. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Мужчину позже обвинили в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

Следствие по делу Митволя было завершено в мае 2023 года. Позже оно было передано прокурору Красноярского края. Экс-замглавы Росприроднадзора свою вину признал.



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