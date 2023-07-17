Двоих мужчин задержали в Красноярске за вымогательство 100 млн рублей у Олега Митволя

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Полиция задержала двоих мужчин в Красноярске за вымогательство порядка 100 миллионов рублей у председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя, который сейчас находится под следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, злоумышленники вымогали деньги за обеспечение Митволю мягкого приговора по уголовному делу.

"В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", – говорится в сообщении.

В начале июня 2022 года красноярский суд заключил под стражу бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Дело было заведено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Помощница Митволя рассказала подробности его задержания. Мужчину задержали во Внуково сотрудники ФСБ Красноярского края, когда он собирался на отдых в Турцию.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал эту ситуацию. По его словам, бывший заместитель главы Росприроднадзора заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере, что является правильным решением.

В конце мая следствие по его делу было прекращено. После завершения ознакомления с материалами обвиняемыми и защитниками дело получит прокурор Красноярского края.

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