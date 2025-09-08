Бывшему замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищениях, не выйдет на свободу раньше срока. Администрация президента отклонила его прошение о помиловании.

Адвокат Митволя сообщил, что до конца отбытия наказания осталось около 9 месяцев. Он отметил, что, возможно, будет подана апелляция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.