Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 07:00

Политика

Бывшему замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

Бывшему замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

ВС РФ освободили село Хорошее в Днепропетровской области

Новости мира: сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге

Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Путина в Киев

В Госдуме предложили поменять правила расчета транспортного налога

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

ВС РФ практически выбили ВСУ из населенного пункта Полтавка

Новости мира: израильтяне вышли на протесты против войны в секторе Газа

Трамп переименовал Министерство обороны США в "Министерство войны"

Новости мира: в Бейруте прошла акция в поддержку движения "Хезболла"

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищениях, не выйдет на свободу раньше срока. Администрация президента отклонила его прошение о помиловании.

Адвокат Митволя сообщил, что до конца отбытия наказания осталось около 9 месяцев. Он отметил, что, возможно, будет подана апелляция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика