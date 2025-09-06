Форма поиска по сайту

06 сентября, 09:30

Российская армия освободила Федоровку в ДНР

Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

Новости мира: Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области

В зоне проведения специальной военной операции российская армия освободила еще один населенный пункт – Федоровку в Донецкой Народной Республике. Село расположено недалеко от Северска, на который продолжается давление наших подразделений.

На других направлениях российские военнослужащие наносят высокоточные удары. По порту Измаил отработали беспилотники "Герань" – через него поступает топливо для ВСУ, оборудование для ударных дронов и запчасти для военной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

