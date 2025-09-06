Российская армия освободила Федоровку в ДНР

В зоне проведения специальной военной операции российская армия освободила еще один населенный пункт – Федоровку в Донецкой Народной Республике. Село расположено недалеко от Северска, на который продолжается давление наших подразделений.

На других направлениях российские военнослужащие наносят высокоточные удары. По порту Измаил отработали беспилотники "Герань" – через него поступает топливо для ВСУ, оборудование для ударных дронов и запчасти для военной техники.

