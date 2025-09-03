ГП РФ изъяла в доход государства имущество экс-главы КЧР на сумму 41,94 млрд рублей

Фото: ТАСС/Олег Елков

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества экс-председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева, сообщает корреспондент ТАСС.

Его суммарная стоимость составила 41,94 миллиарда рублей. По данным ведомства, имущество приобреталось в нарушение антикоррупционного законодательства.

Среди изъятого: доли в коммерческих организациях, земельные участки, жилые и нежилые помещения в Ставропольском крае, Москве и Подмосковье, а также автомобили премиум-класса.

Имущество Кайшева обнаружили в ходе расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды на Ставрополье. Согласно данным следствия, в 2022–2023 годах экс-глава правительства республики и его сообщники попытались завладеть 50% акций компании – владельца лицензии на добычу минеральной воды для производства "Новотерской целебной".

В деле также фигурируют эпизоды хищения природного газа. В марте 71-летнего Кайшева задержали сотрудники ФСБ и МВД. Также был задержан бывший директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) РФ Игорь Храновский. Он проходил по делу о попытке захвата акций предприятия.

В настоящий момент Кайшев находится в СИЗО. Ему вменяют создание преступного сообщества, мошенничество, кражу и вымогательство.

