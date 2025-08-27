ТАСС: новое уголовное дело возбуждено против экс-замминистра обороны Иванова

Фото: ТАСС/AP

Следователи завели новое уголовное дело против осужденного бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по статье о незаконном хранении оружия. Официально обвинение Иванову пока не предъявлено, однако ранее он давал пояснения по данному факту.

Речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах "Кедр", дуэльном пистолете, револьвере и переделанном автоматическом пистолете Стечкин, которые обнаружили и изъяли во время следственных действий в доме Иванова.

Бывшего замминистра задержали в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

По версии СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время расследования его уволили с должности по причине утраты доверия.

Кроме того, при рассмотрении дела на недвижимость и автомобили, а также активы и банковские счета Иванова и его родственников наложили арест.

Позже бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

21 июня в отношении экс-замминистра было возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллионов рублей. 1 июля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима.