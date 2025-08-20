Прокуратура требует обратить в доход государства имущество экс-замминистра обороны Иванова

Фото: ТАСС/ЕРА/YURI KOCHETKOV

Генеральная прокуратура России подала в Пресненский суд Москвы иск о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные инстанции.

Иск был направлен первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным в среду, 20 августа. Он находится на рассмотрении у судьи, который скоро примет решение о назначении даты заседания.

Согласно информации правоохранительных органов, требования иска касаются изъятия объектов недвижимости и активов, которые были приобретены на неподтвержденные доходы. Соответчиками по делу могут быть лица, связанные с Ивановым.

Бывший замминистра, курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля прошлого года по подозрению в получении взятки. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

По версии следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время расследования дела он был уволен с должности по причине утраты доверия.

В ходе рассмотрения дела на недвижимость и автомобили, а также активы и банковские счета Иванова и его родственников был наложен арест.

Спустя время Иванову было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба составила более 4 миллиардов рублей. Вину по этому делу Иванов не признал.

21 июня в отношении экс-замминистра было возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллионов рублей.

Мосгорсуд 1 июля приговорил его к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц".

Кроме того, суд лишил Иванова всех государственных наград, в том числе орденов "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степени. Все арестованные ранее активы и недвижимость были взысканы в доход государства.

