ТАСС: суд в августе рассмотрит дело о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова

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Московский арбитражный суд принял к производству гражданский иск банка ПСБ с требованием открыть процедуру банкротства в отношении экс-замглавы министерства обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Отмечается, что начало рассмотрения дела назначено на 21 августа 2025 года. При этом информация о поступлении иска в суд появилась еще в июне.

Как тогда заявил адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев, иск, скорее всего, связан с тем, что Иванов, находясь под стражей, не мог платить по кредиту, который взял в банке на покупку дома.

Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц".

Кроме этого, суд лишил чиновника всех государственных наград, в том числе орденов "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Все арестованные ранее активы и недвижимость были взысканы в доход государства.