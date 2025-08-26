Генпрокуратура попросила изъять группу компаний, владеющую "Кириешками" и "Яшкино"

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Генпрокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с просьбой обратить в доход государства активы группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), которая владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки". Соответствующий иск имеется в распоряжении РИА Новости.

Ответчиками по данному иску выступают не только АО "Кондитерус Ком", но и украинец Николай Штенгелов вместе с сыном Денисом (последний является гражданином Австралии. – Прим. ред.). Оба уехали из России более 10 лет назад. В качестве заинтересованных лиц выступает 58 компаний.

ГП считает, что деятельность объединения, против которого подан иск, должна быть признана экстремистской и запрещена в России, так как представляет угрозу для россиян, а также для всего государства.

"Оно (объединение. – Прим. ред.) основывается на общих идеологических и имущественных интересах, имеющих ярко выраженный антироссийский характер", – указано в документе.

Кроме того, ведомство обратило внимание на то, что деятельность данного объединения осуществляется за границей, а финансирование – за счет источников, которые находятся как в РФ, так и в Австралии, Нидерландах, Хорватии и на Украине.

Генпрокуратура также отметила в своем иске, что Штенгелов владеет крупными аграрными заводами на Украине. Помимо этого, бизнесмен направлял средства местным нацбатальонам, а также сформировал свое военизированное подразделение, которое является кадровой основой для создания террористических организаций, в том числе "Азова", "Айдара" и "Днепра-1" (все 3 организации признаны террористическими и экстремистскими, а также запрещены в РФ).

При этом сын Штенгелова, являясь бенефициаром сразу нескольких заводов в Европе, поставляет продовольствие и иные товары украинским военнослужащим, а также ограничивает права российских акционеров в нидерландской компании "Нак".

В связи с этим надзорное ведомство определило, что основным источником заработка Штенгеловых является группа компаний (ГК) "КДВ", которая является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. В ее структуру входит 10 предприятий, которые расположены сразу в нескольких регионах РФ.

Корпорация производит более 700 наименований продукции под 40 торговыми марками, в число которых входят "Бабкины семечки", "Кириешки" и "Яшкино". Впоследствии товары продаются в странах ближнего и дальнего зарубежья, включая США и Евросоюз.

В результате капитализация группы компаний составляет 497 миллиардов рублей, ежегодный доход – 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль – 139 миллиардов рублей. Головным офисом является АО "Кондитерус Ком".

Генпрокуратура выяснила, что с 2022 года, когда на Украине началась спецоперация, Штенгеловы направили на поддержание экономик США и Австралии более 21 миллиарда рублей, которые заработали в России. В ведомстве напомнили, что западные страны поставляют украинской стороне вооружение, которое используется для ведения боев и осуществления терактов против РФ.

"Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга в инструмент причинения экономического ущерба РФ и источник финансирования терроризма", – отметила Генпрокуратура РФ в иске.

Поэтому ведомство призывает обратить в доход государства все имущество Штенгеловых, в том числе активы группы компаний "КДВ", а также запретить деятельность их объединения на территории России, признав их экстремистами. В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество корпорации и запретить с ним любые регистрационные действия.

Ранее Россия стала собственником основного юридического лица ГК "Главпродукт" в лице Росимущества. Компания считается одним из ведущих производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в РФ.

