24 декабря, 21:52

Безопасность

МВД предупредило о мошеннической схеме с покупкой иномарки в интернете

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники часто размещают объявления о продаже автомобилей из-за рубежа в мессенджерах, включая контекстную рекламу. Однако это не гарантирует надежного продавца, сообщило в своем телеграм-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство посоветовало россиянам запрашивать у компании копии ОГРНИП, данные которого проверяются на сайте ФНС. При наличии сведений о банкротстве, судебных тяжбах или долгах министерство призвало отказаться от сделки.

"Связывайтесь через официальные сайты и мессенджеры, привязанные к бизнес-аккаунту. Настоящий импортер без проблем покажет машину по видеосвязи и ответит на все вопросы", – говорится в сообщении.

МВД подчеркнуло, что автомобиль под заказ стоит дороже на 20–25% обычного, поэтому если продавец предлагает модель дешевле, то, возможно, он уплачивает льготный утильсбор, хотя машина и не подходит под его условия. Ведомство предупредило, что при выявлении нарушения доплачивать будет покупатель.

Если цена кажется странной, ее стоит перепроверить в таможенном калькуляторе. Более того, если продавец не уточняет даты доставки, говорит неопределенно, торопит с покупкой и предлагает общаться в личном чате, то он может быть аферистом, указало МВД.

Россиянам посоветовали оформлять сделку официально при помощи юриста, а оплачивать ее частями по банковским реквизитам из договора. Министерство добавило, что мошенники просят СМС-коды и реквизиты карт, поэтому не следует их сообщать и переходить по ссылкам.

Ранее мошенники начали выдавать себя за работодателей и просить жертву включить демонстрацию экрана во время "собеседования". Затем они требуют показать личные чаты, настройки конфиденциальности, активные сеансы и местоположение. Таким образом они получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.

Мошенники начали продавать россиянам фейковые билеты на концерты и спектакли

