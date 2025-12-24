Форма поиска по сайту

24 декабря, 21:16

Происшествия

Сестра находящихся в истощении детей из Норильска кормила их жидкой кашей

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Сестра-подросток детей из Норильска, которые находятся в истощении, с ноября ухаживала за ними и кормила их жидкой кашей на воде, поскольку матери не было дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следователей, девушка никому не рассказывала о ситуации, чтобы у матери не возникло проблем. На допросе подросток призналась, что дома часто не было еды, а мать, уходя, оставляла минимальный набор продуктов. Женщина привозила тушенку и макароны. По словам девушки, она писала и звонила матери, просив купить продукты по списку, однако та не отвечала на это.

В СК подчеркнули, что с 15 декабря дети в течение трех дней были без еды из-за плохого самочувствия старшей сестры. 16-го числа девушка вызывала для себя скорую медицинскую помощь, однако не сообщила врачам о здоровье других детей.

Ведомство добавило, что подросток указала, что в конце сентября мать редко стала приходить домой после знакомства с мужчиной, а с ноября прочти перестала появляться.

О ситуации с детьми в Норильске стало известно 22 декабря. В семье отсутствовавшей дома трое суток матери от истощения умер пятимесячный ребенок.

По информации следствия, женщина ушла к знакомому в период с 14 по 17 декабря, оставив без должного присмотра и еды четырех детей. Двое из них доставлены в больницу, старшая дочь помещена в социальный приют.

Минздрав по Красноярскому краю и Хакасии уточнил, что дети остаются в стабильно тяжелом состоянии. Женщина была задержана. В ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она признала свою вину.

