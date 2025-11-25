Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 14:55

Происшествия

Мать в Одинцове заявила, что не роняла младенца в кастрюлю с супом

Фото: 123RF.com/halfpoint

Мать в Одинцове в беседе с телеканалом "360" заявила, что не роняла ребенка в кастрюлю с супом.

Информация об этом происшествии ранее появилась в СМИ. По словам женщины, она не соответствует действительности. Собеседница телеканала пояснила, что несчастный случай произошел, когда мальчик потянул на себя шнур недавно вскипевшего чайника.

Как уточнила мать ребенка, чайник стоял на кухонной мебели, а сама она ненадолго отвлеклась.

"Я отвернулась на секунду. Даже не знаю, как это получилось. Он этот шнур потянул на себя, чайник на него вылился с горячей водой", – объяснила она.

Сразу после случившегося она вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали. В понедельник, 24 ноября, его прооперировали. Женщина добавила, что у сына "30% ожога", а 10% "были более глубокие".

В настоящий момент мальчик находится в стабильном состоянии, скоро его должны перевести в обычную палату.

Источник СМИ также рассказал, что ребенок ползал по полу и мог зацепить провод, после чего опрокинул на себя чайник. По данным собеседника журналистов, ожог тела – 20%, но сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное.

Ранее в Ставропольском крае в руках у беременной девушки взорвался блендер. Пострадавшая пояснила, что блендер опускать в воду нельзя, поскольку на нем есть разъем для зарядки. Когда устройство нужно было помыть, девушка обдавала его кипятком и аккуратно протирала. Однако в этот раз он лопнул.

У девушки были диагностированы ожоги II степени. В день ЧП она перестала чувствовать движения ребенка, однако позже выяснилось, что с ним все в порядке.

Читайте также


происшествия

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика