Мать в Одинцове заявила, что не роняла младенца в кастрюлю с супом

Фото: 123RF.com/halfpoint

Мать в Одинцове в беседе с телеканалом "360" заявила, что не роняла ребенка в кастрюлю с супом.

Информация об этом происшествии ранее появилась в СМИ. По словам женщины, она не соответствует действительности. Собеседница телеканала пояснила, что несчастный случай произошел, когда мальчик потянул на себя шнур недавно вскипевшего чайника.

Как уточнила мать ребенка, чайник стоял на кухонной мебели, а сама она ненадолго отвлеклась.

"Я отвернулась на секунду. Даже не знаю, как это получилось. Он этот шнур потянул на себя, чайник на него вылился с горячей водой", – объяснила она.

Сразу после случившегося она вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали. В понедельник, 24 ноября, его прооперировали. Женщина добавила, что у сына "30% ожога", а 10% "были более глубокие".

В настоящий момент мальчик находится в стабильном состоянии, скоро его должны перевести в обычную палату.

Источник СМИ также рассказал, что ребенок ползал по полу и мог зацепить провод, после чего опрокинул на себя чайник. По данным собеседника журналистов, ожог тела – 20%, но сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное.

Ранее в Ставропольском крае в руках у беременной девушки взорвался блендер. Пострадавшая пояснила, что блендер опускать в воду нельзя, поскольку на нем есть разъем для зарядки. Когда устройство нужно было помыть, девушка обдавала его кипятком и аккуратно протирала. Однако в этот раз он лопнул.

У девушки были диагностированы ожоги II степени. В день ЧП она перестала чувствовать движения ребенка, однако позже выяснилось, что с ним все в порядке.

