Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 09:43

Происшествия

Один ребенок обратился в больницу после давки в школе во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Svodka25 Новости Приморья и Владивостока"

Один ребенок обратился в поликлинику с жалобами на ушибы после давки в школе № 9 во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Приморского края.

Информация о том, что в школьной раздевалке произошла давка, ранее появилась в социальных сетях. Говорилось, что у одной школьницы трещина в ребре, а у других детей вывихи. Однако в министерстве подчеркнули, что обращений за помощью ученикам не было.

В региональной прокуратуре уточнили, что причиной инцидента стало одновременное окончание уроков у большого количества школьников. В результате ведомство начало проверку по факту нарушения требований безопасности.

"Установлено, что должностными лицами образовательной организации не приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся, что недопустимо", – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи также начали проверку по факту произошедшего. В пресс-службе СУСК РФ по региону добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется работе должностных лиц учебного заведения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее девять человек пострадали во время давки после концерта певицы Бейонсе в американском городе Атланта. После завершения концерта один из присутствовавших начал кричать и бежать. Это спровоцировало давку на эскалаторе, который сначала ускорился, а затем внезапно остановился. В результате восемь человек были госпитализированы, из них семь получили порезы и царапины.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика