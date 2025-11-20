Один ребенок обратился в больницу после давки в школе во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Svodka25 Новости Приморья и Владивостока"

Один ребенок обратился в поликлинику с жалобами на ушибы после давки в школе № 9 во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Приморского края.

Информация о том, что в школьной раздевалке произошла давка, ранее появилась в социальных сетях. Говорилось, что у одной школьницы трещина в ребре, а у других детей вывихи. Однако в министерстве подчеркнули, что обращений за помощью ученикам не было.

В региональной прокуратуре уточнили, что причиной инцидента стало одновременное окончание уроков у большого количества школьников. В результате ведомство начало проверку по факту нарушения требований безопасности.

"Установлено, что должностными лицами образовательной организации не приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся, что недопустимо", – говорится в сообщении.

Кроме того, следователи также начали проверку по факту произошедшего. В пресс-службе СУСК РФ по региону добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется работе должностных лиц учебного заведения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

