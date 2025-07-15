Девять человек пострадали во время давки после концерта Бейонсе в США

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Девять человек пострадали во время давки, возникшей после концерта певицы Бейонсе в американском городе Атланта. Об этом сообщает телеканал Atlanta News First со ссылкой на транспортное управление MARTA.

По информации ведомства, после завершения концерта один из присутствовавших начал кричать и бежать. Это спровоцировало давку на эскалаторе, который сначала ускорился, а затем внезапно остановился.

В результате восемь человек были госпитализированы, из них семь получили порезы и царапины, у одного также диагностировали перелом лодыжки. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Ранее несколько человек погибли и 40 пострадали на авиашоу в Ченнаи в Индии. Трагедия произошла на мероприятии, посвященном 92-летию Военно-воздушных сил Индии. В конце мероприятия на выходе возникла давка, в результате которой погибли до трех человек.