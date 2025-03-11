Полиция направлена к миграционному центру Екатеринбурга после давки

Фото: телеграм-канал "БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга"

Наряд полиции был направлен к миграционному центру Екатеринбурга после того, как иностранцы устроили давку около этого учреждения. Об этом заявил руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

СМИ писали, что 11 марта толпа иностранных граждан собралась около отделения миграционного учета управления МВД на улице Сулимова в Екатеринбурге, некоторые из них пытались войти в здание, перелезая через забор крыльца. По данным журналистов, мигранты пытались попасть внутрь так, что дверь учреждения сняли с петель.

По словам Горелых, правоохранители были отправлены к миграционному центру для принятия мер реагирования. Он также добавил, что мае-июне 2025 года центр для более качественного обслуживания населения переедет в два новых здания по улице Кислородной.

Ранее в Госдуме предложили регулировать численность иностранцев в городских районах, а также запретить им сдавать квартиры в местах с большой концентрацией мигрантов. Депутаты привели данные МВД, согласно которым более 50% иностранных граждан, работающих в России, трудятся в Московском регионе.

В отдельных регионах пытаются регулировать численность мигрантов, однако это не решает проблему системного неравномерного распределения иностранцев по городским территориям, что приводит к возникновению этнических анклавов, пояснили парламентарии.