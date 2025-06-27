Блендер взорвался в руках беременной девушки в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал SHOT

В Ставропольском крае блендер взорвался в руках у беременной девушки. В беседе с телеканалом "360" девушка по имени Алиса рассказала, что облила устройство кипятком.

Пострадавшая пояснила, что блендер опускать в воду нельзя, поскольку на нем есть разъем для зарядки. Когда устройство нужно было помыть, девушка обдавала его кипятком и аккуратно протирала. В этот раз он лопнул.

"Это моя вина, что я, в принципе, додумалась туда залить кипяток", – добавила Алиса.

Девушка предположила, что взрыв мог произойти из-за давления. В результате случившегося на беременную вылилась горячая вода.

В свою очередь, как сообщает телеграм-канал SHOT, у пострадавшей были диагностированы ожоги II степени. Алиса сейчас находится на восьмом месяце беременности и в день ЧП перестала чувствовать движения ребенка, но позже выяснилось, что с ним все в порядке.

По информации телеканала "360", все ожоги почти зажили. Девушка рассказала, что у нее начинает шелушиться кожа, но "уже потихоньку все отходит".

Ранее в Подмосковье спасли женщину, у которой на 36-й неделе беременности произошел инсульт. В больницу она поступила после того, как ее родственники заметили нарушения речи и вызвали скорую помощь.

Медики выявили тромбоз сегментов средней мозговой артерии и приняли решение провести операцию. Несколько дней пациентка провела под присмотром врачей, после чего ее выписали. Родила она на 40-й неделе, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

