22 декабря, 09:46

Происшествия

Младенец в Норильске умер от голода, пока его мать была в гостях

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Пятимесячный ребенок в Норильске умер от истощения, пока его мать трое суток была в гостях, сообщает RT со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации ведомства, женщина ушла к знакомому в период с 14 по 17 декабря, оставив без должного присмотра и еды четырех детей. В настоящее время двое из них доставлены в больницу, старшая дочь женщины помещена в социальный приют.

В отношении матери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Дагестане четырехлетний ребенок умер по пути домой из детсада. Предварительно, мужчина, перевозивший на машине детей, забрал воспитанников из детсадов и планировал развезти их по домам. В пути он заметил, что один из несовершеннолетних потерял сознание, поэтому доставил его до родителей.

В результате мальчик был госпитализирован, а спустя время врачи констатировали его смерть. В местных телеграм-каналах сообщают, что ребенок якобы "застрял головой между сиденьями" в "Газели" и умер от удушья.

