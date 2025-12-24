Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравления постояльцев

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд отправил под стражу гендиректора пансионата в подмосковном Видном, где от отравления умерли 6 постояльцев. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Как уточнило ведомство, об аресте гендиректора ходатайствовал следователь управления СК по Московской области. В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что она пробудет под стражей до 19 февраля.

О массовом отравлении в подмосковном пансионате стало известно 19 декабря. Постояльцы частного пансионата в Видном обратились в экстренные службы с жалобами на самочувствие.

В результате более 40 человек были госпитализированы в состоянии разной степени тяжести. Как отметили в администрации Ленинского городского округа, всего в учреждении находились свыше 70 человек в возрасте от 80 лет и старше.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

