Небольшой снег и до 1 градуса мороза ожидаются в Москве 25 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в четверг, 25 декабря, составит от 3 до 1 градуса мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 5 до 0 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем в регионе будет дуть западный, юго-западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей, что в городе с 21:00 25 декабря до 21:00 26 декабря из-за снега и ветра будет действовать желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, ночью и днем в пятницу Москву накроют порывы западного и северного ветра до 15 метров в секунду.