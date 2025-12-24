Marianne: самые актуальные оттенки помады в 2026 году – красный, готика и bubblegum pink

Фото: 123RF.com/mila103

Красный, готика и bubblegum pink станут самыми трендовыми оттенками помады в 2026 году, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Marianne.

Как отмечает издание, в предстоящем году акцент в макияже сместится на губы, ознаменовав возвращение ярких акцентов после эпохи нюда и "чистого лица". На подиумах и в социальных сетях все чаще появляются образы с насыщенными, глубокими оттенками помады и экспериментальными текстурами.

Красный цвет вновь становится центральным трендом в макияже губ. На показах Lacoste и Etro этот насыщенный оттенок гармонично сочетали с концепцией "макияжа без макияжа" – легкий тон лица, аккуратные брови и минимальное количество косметики в остальном.

Такая техника удобна для адаптации в повседневной жизни. Красный выглядит особенно актуально, если не перегружать лицо бронзером и хайлайтером, а также выбирать не плотное, а полупрозрачное нанесение помады.

Параллельно укрепляет свои позиции готическая палитра с "вампирской" эстетикой. Платформа Pinterest в своем недавнем отчете отметила растущий интерес к этому направлению, что прогнозирует популярность винно-сливовых и почти черных оттенков – уже не как вечернего, а как повседневного варианта.

На показах Kiko Kostadinov и Schiaparelli сделали ставку на нестандартные решения: землистые матовые тона и черный глянец. Для более легкого введения тренда в гардероб легче начать с классического оттенка "красное вино", отмечает издание.

Тренд на натуральный макияж не исчезает, а эволюционирует в сторону более теплых тонов. В 2026 году актуальным станет нежный персиковый цвет, который освежает лицо и выглядит менее холодно по сравнению с серо-розовыми карандашами предыдущих сезонов.

На показах Chloé, Louis Vuitton и Casablanca помаду наносили без четкого контура, слегка размывая границы для создания эффекта зацелованных губ – это удобное решение для быстрого макияжа, не требующего постоянной коррекции.

Тренды 2010-х вернули популярность консилеру для губ, а соцсети поддержали волну матовых песочных оттенков. На подиумах Vetements, Chanel и других брендов представили схожие варианты.

Носить помаду в тон кожи предлагается двумя способами: минималистичным (спокойный макияж и нейтральные губы) или контрастным (нюдовые губы в сочетании с ярким акцентом на глазах, например, в технике смоки-айс в черно-серой гамме).

Сохраняет свою актуальность и коричневая помада, однако ее подача меняется. Как продемонстрировал бренд Off-White, в 2026 году шоколадные оттенки становятся полупрозрачными – это не "плотная броня", а легкая вуаль, которую можно наслаивать по настроению.

Для современного результата важна техника нанесения: неплотный слой и легкая растушевка делают образ дороже и визуально увеличивают объем губ.

Яркий "жвачечный" розовый или, bubblegum pink, возвращается в моду благодаря бренду Chloé. Этот вызывающий оттенок мгновенно привлекает внимание.

Предлагается два варианта использования: полное покрытие губ ярко-розовым цветом в сочетании с нейтральным тоном лица или акцент только в центре губ с заполнением контура коричневым карандашом – это смягчает восприятие цвета и делает его более удобным для повседневной носки.

Независимо от выбранного тренда, визажисты подчеркивают важность подготовки губ, поскольку даже самая модная помада не будет выглядеть хорошо на сухой или шелушащейся коже.

Зимой и в межсезонье рекомендуется начинать макияж с мягкого скраба и питательной маски, а в течение дня поддерживать увлажнение бальзамами или маслами. Для чувствительной кожи, склонной к реакции на холод, необходима стабильная рутина, включающая защитный бальзам, деликатный скраб и интенсивный ночной уход.

